Экономика За выходные в Украине заметно подешевели доллар и евро - точный курс на сегодня

2020-07-06 12:10 201
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

Нацбанк Украины установил на понедельник, 6 апреля, курс доллара на уровне 27,37 грн., сообщается на официальном сайте НБУ.

Так, по сравнению с предыдущим рабочим днем доллар официально подешевел на 22 коп.

Единая валюта Евросоюза также заметно просела. За минувший уикенд Евро подешевело на 52 коп. Официальный курс этой валюты по отношению к гривне сегодня составляет 29,56 грн.

Российский рубль немного подорожал и теперь составляет 0,356 грн.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

НБУ резко изменил курс валют, что будет с долларом после выходных: украинцам дали новый прогноз

2020-07-05 10:41 792

До 30 грн за доллар и угроза девальвации: как отставка главы НБУ может ударить по экономике

2020-07-04 12:30 2184

видео Кто может возглавить НБУ: в правительстве подготовили список кандидатов

2020-07-04 12:00 2100

Гривна "развернулась": Нацбанк установил курс валют перед выходными

2020-07-04 11:30 2268

Еще новости в разделе "Экономика"

За выходные в Украине заметно подешевели доллар и евро - точный курс на сегодня

2020-07-06 12:10 201

До 30 грн за доллар и угроза девальвации: как отставка главы НБУ может ударить по экономике

2020-07-04 12:30 2184

Гривна "развернулась": Нацбанк установил курс валют перед выходными

2020-07-04 11:30 2268

В следующем году украинцам придется выплатить по долгам рекордные 600 млрд

2020-07-03 17:34 1320
Все статьи раздела "Экономика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Экономика

За выходные в Украине заметно подешевели доллар и евро - точный курс на сегодня 2020-07-06 12:10 201
До 30 грн за доллар и угроза девальвации: как отставка главы НБУ может ударить по экономике 2020-07-04 12:30 2184
Гривна "развернулась": Нацбанк установил курс валют перед выходными 2020-07-04 11:30 2268
В следующем году украинцам придется выплатить по долгам рекордные 600 млрд 2020-07-03 17:34 1320

Лента

14:45 Ученые опровергли традиционное представление о способе передачи коронавируса
фото 14:17 Патрулировать Азовское море будут новейшие американские катера типа Mark VI
13:44 В мире резко возросло число случаев инфицирования коронавирусом
13:16 В Украине зафиксирован спад новых случаев заражения COVID-19
12:43 80% заразившихся украинцев переносят COVID-19 в легкой форме
12:10 За выходные в Украине заметно подешевели доллар и евро - точный курс на сегодня
КАРТА 11:42 В Украине снова жара, но западные области накроют грозовые ливни
11:14 Сегодня истекает срок требования РФ по особому статусу Донбасса
ТРАГЕДИЯ 10:41 Названа реальная причина смерти великого композитора Эннио Морриконе
10:15 Трамп заявил, что смертность от COVID в США впервые начала снижаться