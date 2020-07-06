Экономика За выходные в Украине заметно подешевели доллар и евро - точный курс на сегодня

2020-07-06 12:10 201

Нацбанк Украины установил на понедельник, 6 апреля, курс доллара на уровне 27,37 грн., сообщается на официальном сайте НБУ.

Так, по сравнению с предыдущим рабочим днем доллар официально подешевел на 22 коп.

Единая валюта Евросоюза также заметно просела. За минувший уикенд Евро подешевело на 52 коп. Официальный курс этой валюты по отношению к гривне сегодня составляет 29,56 грн.

Российский рубль немного подорожал и теперь составляет 0,356 грн.

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