Политика Сегодня истекает срок требования РФ по особому статусу Донбасса

2020-07-06 11:14 873
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Согласно данным западных СМИ на Донбассе в самое ближайшее время может произойти серьезное военное обострение. 

Причина в том, что официальная Москва фактически в ультимативной форме потребовала от Киева до 6 июля представить изменения в Конституцию Украины, которые закрепят особый статус Донбасса. 

О таком требовании в первых числах месяца сообщила влиятельная немецкая газета Spiegel, со ссылкой на неофициальный рабочий документ российской делегации со встречи в Берлине.

В частности, по данным СМИ, в нем идет речь о том, что Москва настаивает на скорейшей юридической реорганизации отдельных районов Донецкой и Луганской областей, и требует, чтобы Киев представил проект изменений в Конституцию на следующем заседании Трехсторонней контактной группы.

Эксперты говорят, что не умея договариваться, Москва снова может пойти на обострение, а это обернется новыми боевыми действиями.

В то же время официальный Киев неоднократно заявлял, что не станет вносить соответствующие правки в Конституциюи требует вывода российских войск в территории Донбасса.

Этой линии придерживался президент Владимир Зеленский, комментируя ситуацию во время брифинга в минувший уикенд.

"Никто от Украины ничего не может требовать, мы – независимая страна. Мне кажется, что здесь всем нужно поработать над риторикой. Тем более, что это международная уже риторика", - сказал Зеленский.

Президент Украины сообщил, что втреча в Берлине прошла достаточно успешно, но никаких деталей раскрывать не стал.

Напомним, действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" было продлено до 31 декабря 2020 года. Однако, положения данного закона не вступят в силу, пока на Донбассе остаются российские военные.

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