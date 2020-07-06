Политика Украине предрекли полное обнищание из-за ситуации с МВФ и долгами

2020-07-06 19:30 396
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Украинцев может ожидать тотальное обнищание, а страну накрыть волна социального недовольства из-за ситуации с МВФ и внешними долгами.

Об этом в эфире Апостроф TV рассказала политический эксперт Светлана Кушнир, обсуждая тему увольнения главы НБУ Якова Смолия и сотрудничество Украины с МВФ.

«Мы, видимо, настолько богатая страна, что ни Минфин, ни Нацбанк не подняли вопрос о пересмотре сроков выплаты основных траншей по внешним заимствованиям», - говорит Кушнир.

По ее словам, в начале 2020 года Украина выплатила по ОВГЗ 11,8 долларов.

«Мы просто вымыли эти средства. К концу мая мы выплатили почти 5 млрд по внешним заимствованиям во время коронакризиза и остановки экономики. Выпросили средства от Всемирного банка, от Евросоюза определенную помощь. Но вопрос в том, что в бедной экономически стране руководители, отвечающие за финансовое состояние, видят, чем это закончится - тотальным обнищанием народа и социальным напряжением и недовольством - они промолчали и не поставили вопрос МВФ относительно пересмотров сроков ", - отметила Кушнир.

Эксперт добавила, что речь идет об отсрочке выплат хотя бы на конец года, когда идет приток валюты от экспортеров, что могло бы дать возможность вложить деньги в развитие инфраструктуры и предоставление рабочих мест.

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