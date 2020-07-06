Политика Стало известно, когда Рада назначит нового главу НБУ

2020-07-06 21:30 318

Верховная Рада Украины должна назначить нового главу Национального банка до ухода на летние каникулы 17 июля. Об этом заявил глава парламентского финансового комитета Даниил Гетманцев в интервью Liga.net.

Что качается имен претендентов на должность главы НБУ, то их пока не называют.

"Мы понимаем, что это нужно сделать как можно быстрее, чтобы стабилизировать ситуацию на финансовом рынке", - отметил Гетманцев.

Также он добавил, что возглавить НБУ должен банкир с хорошей репутацией, который должен иметь полную независимость как от политических сил, так и от международных организаций.

"НБУ должен оставаться независимым, но не существовать в вакууме монетарной политики, и понимать, что сейчас экономика страны, в которой он является центральным банком, очень нуждается в его проактивной позиции", - подчеркнул парламентарий.

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