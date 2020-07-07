Экономика Доллар в Украине продолжает дешеветь - точный курс валют на 7 июля

2020-07-07 14:15 573
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Нацбанк Украины установил на 7 июля курс доллара на уровне 27,12 грн. Такие данные сегодня обнародованы на официальном сайте НБУ.

Так, доллар продолжает свое падение, за минувшие сутки валюта США по отношению к гривне официально подешевела на 5 коп.

А вот Евро подорожало, но не так значительно как днем ранее. Рост составил  12 коп. Официальный курс евровалюты сегодня - 30,72 грн.

Рубль немного подешевел, его курс по отношению к гривне в данный момент составляет 0,377 грн.

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Экономика

Доллар в Украине продолжает дешеветь - точный курс валют на 7 июля 2020-07-07 14:15 573
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