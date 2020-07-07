Коронавирус Украинцам напомнили, как избежать проблем во время «посткоронавирусных» путешествий

2020-07-07 16:30 156
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В Министерстве иностранных дел Украины напомнили, на что нужно обратить внимание при планировании путешествия за границу, чтобы не повторить историю украинцев, которых не пустили в Грецию.

Как передает Хвиля, данную памятку МИД разместило на официальных страницах.

В частности, украинцам советуют начать планирование путешествия с тщательного изучения официальных источников. Для этого рекомендуется связаться с авиакомпанией и туроператорами, а также уточнить у них состояние карантина в стране назначения и статус бронирования.

«Ситуация может меняться, поэтому находитесь с оператором на постоянной связи», - подчеркнули в ведомстве.

При этом необходимо одновременно уточнить информацию в дипломатическом представительстве Украины в стране назначения, а также ее посольстве в Украине.

МИД также отмечает, что нужно продумать свои действия на случай, если во время путешествия возникнут проблемы. Украинцам рекомендуют убедиться, что покрывает страховой полис и дает ли он гарантии на случай инфицирования коронавирусом. В частности, при себе нужно иметь запас денег на случай отмены рейсов или других форс-мажоров, а также подготовить запас необходимых лекарств и дополнительно проверить состояние здоровья перед поездкой, если есть какие-то хронические проблемы.

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