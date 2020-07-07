Коронавирус Кабмин тщательно изучает возможность начать новый учебный год 1 сентября

2020-07-07 20:00 372
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Президенту Украины Владимиру Зеленскому на традиционном селекторном совещании сообщили, что правительство тщательно изучает практики преодоления коронавируса за рубежом, а также опыт других стран по подготовке к началу нового учебного года 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Офиса главы государства.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что сегодня показатель заболеваемости COVID-19 в Украине составляет 62,4 человека на 100 000 населения. По его словам, такой показатель возник из-за вспышек в отдельных регионах, например в Винницкой области, Закарпатье, а также в Киеве.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил об уменьшении количества людей, у которых фиксируется пневмония. Он подчеркнул, что все, кто умер за прошедшие сутки от последствий COVID-19 (21 человек), - имели серьезные сопутствующие заболевания и были в зоне риска.

Также Минздрав обязался разобраться с ситуацией, сложившейся в Харьковской областной клинической инфекционной больнице, которая стала центром социального напряжения из-за нехватки мест для больных COVID-19 и нехватки врачей.

В ходе совещания Зеленский подчеркнул, что ожидает скорейшего открытия отделений больницы «Охматдет», которое перенеслось с 1 июня на конец июля в связи с эпидемией коронавируса.

«Да, было сложно завершить все с развитием коронавирусной пандемии. Но мы сейчас достаточно стабилизировали ситуацию и экономически, и в сфере здравоохранения. Поэтому надо ускорить открытие для лечения украинских детей лучшей нашей детской больницы «Охматдет», - отметил президент.

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