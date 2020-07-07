Коронавирус Врачи назвали новые симптомы коронавируса у детей

2020-07-07 19:00 501
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Ученые в рамках исследования смогли выявить новые симптомы коронавируса у детей. Оказалось, что юные пациенты при COVID-19 могут сталкиваться с неврологическими изменениями.

Таковые поражают центральную, а также периферическую нервную систему. Участниками новой работы оказались 27 добровольцев, столкнувшихся с коронавирусной инфекцией. Почти 15% пациентов, ранее не имевшие проблем со здоровьем, демонстрировали неврологические симптомы. Среди таковых головные боли, снижение рефлексов, также имела место мышечная слабость. Всем таким больным COVID-19 потребовалось помещение в реанимацию. Посредством МРТ в их мозге удалось зафиксировать изменения.

У всех переболевших младше 18 лет после выздоровления наблюдались неврологические улучшения. Полностью выздоровели к концу исследования только два человека, остальным на восстановление потребовалось еще несколько дней.

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