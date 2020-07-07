Коронавирус У больных коронавирусом обнаружили уникальный набор инфекций: как это поможет врачам

2020-07-07 21:30 414
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Большинство пациентов с тяжелыми формами Covid-19 имеют дополнительные бактериальные или вирусные инфекции, которые нередко приводят к смерти. Источником этих инфекций в том числе, служили медицинские инструменты и системы искусственной вентиляции легких.

Предварительные результаты исследования ученые опубликовали в электронной научной библиотеке medRxiv.

Группа медиков и биологов под руководством профессора Медицинского университета Гуанчжоу (Китай) Цзиньцуня Чжао открыла важный побочный эффект, который может увеличивать число жертв COVID-19.

"Мы провели глубинный анализ образцов мокроты пациентов из провинции Гуандун, которые заразились SARS-CoV-2 в январе—феврале этого года. Оказалось, что у этих больных был уникальный набор дополнительных инфекций, которые не характерны для вспышек остальных респираторных заболеваний, в том числе гриппа и простуды", — сообщили исследователи.

Еще во время вспышки атипичной пневмонии (SARS), ближайшего родича Covid-19, исследователи заметили, что многие ее жертвы погибали или находились на грани смерти не из-за самого вируса, а из-за вторичных инфекций.

Учитывая это, специалисты детально проанализировали образцы мокроты и других выделений из легких и органов пищеварения 24 жителей провинции Гуандун, большая часть которых перенесла тяжелые формы Covid-19.

Хотя все пациенты постоянно получали антибиотики и антигрибковые препараты, у 84% обнаружились следы хотя бы одной вторичной инфекции. В большинстве случаев ее источником служили различные болезнетворные бактерии, хотя в некоторых случаях Чжао и его коллеги нашли следы и других вирусов и даже грибков.

В частности, сразу несколько пациентов страдали от тяжелой формы герпеса, риновируса — одной из вариаций простуды — и вируса RSV, который вызывает у пожилых людей тяжелые формы пневмонии. Больше чем у половины больных исследователи нашли бактерии из рода Burkholderia, которые связаны с разными вариациями легочных инфекций, а также стафилококки, микоплазму и другие болезнетворные микробы.

При этом в органах дыхания и в пищеварительной системе у носителей легкой и тяжелой форм Covid-19 набор бактерий сильно отличался. Как предполагают ученые, это может быть связано как с особенностями развития инфекции и ее влиянием на иммунитет, так и с тем, что антибиотики уничтожили оригинальную микрофлору больных.

Как подчеркнули авторы исследования, борьба с этими микробами, а также ликвидация очагов их распространения в больницах помогут врачам спасти жизни многих тысяч пациентов, страдающих от тяжелых форм коронавирусной инфекции.

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