Политика США выходят из ВОЗ - Вашингтон официально уведомил об этом генсека ООН

2020-07-08 09:41 222
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Всемирная организация здравоохранения получила уведомления о том, что США покинут ее состав с 6 июля 2021 года и официально предупредили об этом ООН. Об этом 8 июля сообщило агентство Reuters.

"Мы получили сообщения о том, что США направили официальное уведомление генеральному секретарю ООН о своем выходе из ВОЗ с 6 июля 2021 года", − говорится в заявлении представителя ВОЗ.

Напомним, ранее стало известно, что США сообщили генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу о выходе из ВОЗ через год.

"США уведомили генерального секретаря ООН в качестве ответственного лица при учреждении в 1946 году Всемирной организации здравоохранения о выходе из ВОЗ, вступающем в силу с 6 июля 2021 года", − заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

По словам Дюжаррика, генсек ООН Антониу Гутерриш должен будет проверить выполнение всех условий со стороны США, необходимых для выхода из Всемирной организации здравоохранения.

"Эти условия включают уведомление (о выходе) за один год и полное погашение <...> финансовых обязательств", − отметил представитель генсека.

Напомним, весной текущего года президент США Дональд Трамп назвал ВОЗ "прокитайской" организацией из-за сокрытия данных о распространении коронавируса и прекратил взносы в бюджет.

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