Политика Минздрав добивается усиления контроля мер безопасности из-за роста заболеваемости

2020-07-09 09:11 678

В Украине растет заболеваемость коронавирусом и на осень система здравоохранения будет готовиться к "худшему варианту".

Как заявил глава МОЗ Максим Степанов в эфире Украина 24, эпидемия продолжается и страна нуждается в усилении контроля мер безопасности.

"Рассчитываю, что депутаты поддержат этот законопроект (о штрафах за неношение масок). Если мы проанализируем, как у нас происходило развитие эпидемии, то можем увидеть, что мы зафиксировались на определенном уровне 300-400 больных, начали процесс смягчения, пришли к адаптивному карантину... Но некоторые люди поняли это как полный выход из карантина – и последние 4 недели мы наблюдаем рост", - рассказал Степанов.

По его данным, регионы-лидеры по распространению коронавируса сегодня – Львовская область, Закарпатье и Киев.

"Относительно того, к чему мы готовимся осенью, конечно, наша основная задача – подготовить максимально систему здравоохранения. Мы всегда готовимся к худшему варианту, чтобы мы были способны оказывать медицинскую помощь всем без исключения. За три месяца мы подготовили систему, и сейчас и по эффективности лечения, и по обеспеченности больниц мы находимся в гораздо лучших условиях, чем это было три месяца назад", - уверен глава Минздрава.

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