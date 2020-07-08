Политика Минздрав добивается усиления контроля мер безопасности из-за роста заболеваемости

2020-07-09 09:11 678
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

В Украине растет заболеваемость коронавирусом и на осень система здравоохранения будет готовиться к "худшему варианту".

Как заявил глава МОЗ Максим Степанов в эфире Украина 24, эпидемия продолжается и страна нуждается в усилении контроля мер безопасности.

"Рассчитываю, что депутаты поддержат этот законопроект (о штрафах за неношение масок). Если мы проанализируем, как у нас происходило развитие эпидемии, то можем увидеть, что мы зафиксировались на определенном уровне 300-400 больных, начали процесс смягчения, пришли к адаптивному карантину... Но некоторые люди поняли это как полный выход из карантина – и последние 4 недели мы наблюдаем рост", - рассказал Степанов.

По его данным, регионы-лидеры по распространению коронавируса сегодня – Львовская область, Закарпатье и Киев.

"Относительно того, к чему мы готовимся осенью, конечно, наша основная задача – подготовить максимально систему здравоохранения. Мы всегда готовимся к худшему варианту, чтобы мы были способны оказывать медицинскую помощь всем без исключения. За три месяца мы подготовили систему, и сейчас и по эффективности лечения, и по обеспеченности больниц мы находимся в гораздо лучших условиях, чем это было три месяца назад", - уверен глава Минздрава.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Число зараженных COVID в Украине снова начало увеличиваться - где сегодня опасно

2020-07-09 11:42 126

Число зараженных китайским коронавирусом в мире превысило 12 миллионов

2020-07-09 09:40 216

СМИ подают в суд на президента из-за COVID - статья предусматривает 4 года тюрьмы

2020-07-08 15:14 759

Лёгкая форма коронавируса может сформировать временный иммунитет

2020-07-08 14:11 1443

Еще новости в разделе "Политика"

Facebook и Instagram провели массовое удаление фейковых аккаунтов и страниц

2020-07-09 12:43 18

Минздрав добивается усиления контроля мер безопасности из-за роста заболеваемости

2020-07-09 09:11 678

В оккупированном Крыму начались боевые учения

2020-07-08 21:30 585

Тарас Креминь назначен языковым омбудсменом: что о нем известно

2020-07-08 19:30 573
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Facebook и Instagram провели массовое удаление фейковых аккаунтов и страниц 2020-07-09 12:43 18
Минздрав добивается усиления контроля мер безопасности из-за роста заболеваемости 2020-07-09 09:11 678
В оккупированном Крыму начались боевые учения 2020-07-08 21:30 585
Тарас Креминь назначен языковым омбудсменом: что о нем известно 2020-07-08 19:30 573

Лента

12:43 Facebook и Instagram провели массовое удаление фейковых аккаунтов и страниц
КАРТА 12:16 Сегодня на западные области Украины снова обрушатся дожди
11:42 Число зараженных COVID в Украине снова начало увеличиваться - где сегодня опасно
11:15 Пожары в Луганской области: названо число пострадавших и точные суммы компенсаций
10:38 "Интрига, нервы и ошибки" - Михайличенко прокомментировал победу в Кубке Украины
фото 10:14 Движение по новому Шулявскому мосту Киева перекрыли на 10 дней
09:40 Число зараженных китайским коронавирусом в мире превысило 12 миллионов
09:11 Минздрав добивается усиления контроля мер безопасности из-за роста заболеваемости
08:39 Финал Кубка Украины: Динамо одолело Ворсклу по пенальти
08:12 Эстония отдала украинской армии устаревшие пистолеты советской эпохи