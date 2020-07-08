Политика Стало известно, сколько США потратит на оборону Украины в 2021 году

2020-07-08 15:46 240

Палата представителей США опубликовала законопроект о финансировании обороны на 2021 финансовый год, в котором запланированная Украине военная помощь увеличена на 25 млн долларов.

В документе предлагается предоставить Украине 275 миллионов долларов для инициативы содействия безопасности, что на 25 миллионов долларов больше запрашиваемой ранее суммы.

Министр обороны США будет обязан незамедлительно информировать Конгресс о любых неоправданных задержках в предоставлении этих средств.

Напомним, в этом году министерство обороны США планирует выделить 250 млн долл. на укрепление обороноспособности Украины.

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