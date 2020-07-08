Коронавирус Дистанционное обучение в школах Киева продлят до конца карантина: что будет с 1 сентября

2020-07-08 18:30 102
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Учебный процесс в столичных школах будет возобновлен в обычном режиме только после окончания карантина.

Об этом сообщил во время брифинга киевский городской председатель Виталий Кличко.

При этом мэр отметил, что городские власти делают все, чтобы 1 сентября, при благоприятной эпидемиологической ситуации, дети вернулись к учебе за партами. Согласно плану выхода из карантина, который разработало правительство, такой вариант возможен на четвертом этапе, к которому большинство регионов страны все еще не готовы из-за высокого уровня заболеваемости.

"Поэтому, несмотря на рекомендации правительства, могу сказать одно - до конца карантина обучение будет дистанционным. Исходя из этого, Департамент образования КГГА дал рекомендации всем учебным заведениям подготовить планы и разработать форму дистанционного обучения. Таким образом каждая школа имеет возможность адаптировать программу к техническим возможностям учеников и учителей", - сообщил Кличко.

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