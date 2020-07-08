Коронавирус В Украине ввели новый запрет, срочное решение Кабмина: что изменилось

2020-07-08 19:00 369
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Кабинет министров по предложению МВД запретил работу ночных клубов после 23:00, а также продлил время работы учреждений культуры с 22:00 до 23:00 при соблюдении ряда ограничений и правил.

Об этом министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил на своей странице в сети Facebook.

Ткаченко отметил, что учреждениям культуры необходимо разрешить работать с 07:00 до 23:00, так как спектакли или сеансы длятся по 2-3 часа, и чтобы людям просто выйти, учитывая стандартное начало в 19:00, нужно больше времени.

"По ночным клубам. На мой личный взгляд, их работа должна быть запрещена после 22:00. Тотальное несоблюдение социальной дистанции, масочного режима и дезинфекции, неконтролируемое собрание людей, безответственность сегодня - десятки и сотни новых больных завтра. Однако, согласно предложению МВД, ночным клубам запрещается работа с 23:00 до 07:00", – сообщил министр.

Также Ткаченко заявил, что Минкультуры рекомендует передать полномочия регулировать работу учреждений культуры на Кабмин.

"Примеры, где на местах происходило установление особых режимов работы для учреждений культуры городской властью, только подтверждают важность нашего требования. Пока мы рассаживаем зрителей в шахматном порядке и ограничиваем их график до 22, кто-то устраивает пиры во время карантина", – отметил министр.

Ткаченко добавил, точ среди прочего, норма о 50% наполненности и "шахматной" рассадке зрителей будет расширена на все учреждения культуры: оперы, филармонии, театры, концертные площадки.

Министр уточнил, что решение принято с условием доработки с МВД, Минздравом, Минэкономики и Минфином.

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