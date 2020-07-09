Коронавирус Число зараженных китайским коронавирусом в мире превысило 12 миллионов

2020-07-09 09:40 219
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Число пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции COVID-19 в мире превысило 12 миллионов.

Как сообщает Worldometers, собирающий данные об эпидемии от федеральных и местных властей, а также из СМИ и других источников, число случаев коронавируса во всем мире достигло 12 164 119, скончались 552 023 пациентов с COVID-19. Выздоровели за все время 7 030 006 человек.

Больше всего выявленных случаев инфицирования - 3 158 932 приходятся на Соединенные Штаты, далее следует Бразилия - 1 716 196 и Индия - 769 059.

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