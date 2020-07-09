Спорт Черниговская Десна впервые в своей истории попадет в Еврокубок

2020-07-09 15:46 237
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Победа киевского Динамо в Кубке Украины позволила черниговской Десне говорить о досрочном завоевании путевки в еврокубки - впервые в своей истории.

За три тура до конца чемпионата Украины Десна занимает вторую строчку, ведя борьбу с Динамо и Зарей за место в квалификации Лиги чемпионов. Но точно известно, что команда Рябоконя не опустится ниже четвертой строчки таблицы УПЛ.

Даже четвертое место, благодаря тому, что Кубок выиграла не команда из второй шестерки, гарантирует место в квалификации Лиги Европы.

В каком турнире, и с какой стадии стартует Десна – решится в последних турах чемпионата.

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Спорт

Черниговская Десна впервые в своей истории попадет в Еврокубок 2020-07-09 15:46 237
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