Экономика Укараинские банки начали массово закрывать отделения - антилидеры Ощад и Приват

2020-07-10 08:27 225

Украинские банки в апреле-июне сократили количество структурных подразделений до 7,58 тысяч.

Согласно данным Нацбанка, во втором квартале нынешнего года больше всего отделений закрыл Ощадбанк – 174, за ним следуют ПриватБанк – 58, Райффайзен Банк Аваль – 23, Альфа-Банк – 18, Укргазбанк – девять и банк Кредит Днепр – восемь.

При этом за апрель-июнь ПУМБ расширил свою региональную сеть на 11 отделений, А-Банк и Аккордбанк открыли по пять отделений, банк Пивденный – три и банк Альянс – два.

По состоянию на 1 июля Ощадбанк остается лидером по количеству отделений – 2097, второе место занимает ПриватБанк (1833), третье – Райффайзен Банк Аваль (456), четвертое – Укрсиббанк (282) и пятое – Укргазбанк (248).

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