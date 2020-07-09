Спорт Лига чемпионов: где смотреть жеребьевку плей-офф турнира

2020-07-09 20:30 243
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В Швейцарии пройдет формирование сетки поединков 1/4 и 1/2 финала турнира.

В пятницу, 10 июля, в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 1/4 и 1/2 финала плей-офф Лиги чемпионов сезона-2019/20.

Прямая трансляция жеребьевки будет доступна на телеканале "Футбол 1". Начало - в 13.00. Все матчи с четвертьфинала будут проходить в португальском Лиссабоне в формате "Финала восьми" - в каждой паре состоится по одной игре.

На этих стадиях друг с другом могут встретиться команды из одной страны. В 1/4 финала уже пробились "Аталанта" (Италия), "Атлетико" (Испания), "Пари Сен-Жермен" (Франция) и "РБ Лейпциг" (Германия). Обладатели еще четырех путевок будут определены по итогам ответных поединков в парах "Челси" - "Бавария", "Наполи" - "Барселона", "Реал" - "Манчестер Сити" и "Лион" - "Ювентус".

Пока не ясно, где будут проходить эти матчи. В рамках процедуры также будет определен номинальный хозяин финального матча. Базовыми датами проведения матчей 1/8 финала являются 7-8 августа, четвертьфиналов - 12-15 августа, а полуфиналов - 18-19 августа. Финал ЛЧ состоится 23 августа на стадионе "Эштадиу ду Бенфика".

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