Политика НАТО разрабатывает принципиально новую стратегию обороны стран

2020-07-10 19:34 141

В НАТО приступили к разработке новой концепции сдерживания и обороны для Евроатлантического пространства, которая призвана усилить Альянс. Об этом заявил заместитель Генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ.

Известно, что программа должна охватить все пространства, включая космос, а также гибридные, кибернетические и "более традиционные" угрозы.

По словам Джоанэ, в результате кризиса из-за пандемии коронавируса усилились и ускорились проблемы безопасности.

"Мы работаем над новой концепцией под названием Сдерживание и оборона для Евроатлантического пространства. Она будет первым всеобъемлющим документом..., будет воплощена в оперативные мероприятия НАТО и будет учитывать опыт наших друзей из ЕС", - сказал Джоанэ.

Он отметил, что идея создания такой концепции была принята министрами обороны стран НАТО, и работа началась при активном участии начальников штабов и военных экспертов при поддержке Верховного главнокомандующего ОВС Североатлантического альянса в Европе.

"История никогда не останавливается, глобальная конкуренция усиливается, подъем Китая является уже фактом, и Россия, являющаяся агрессивной, как никогда, пытается разрушить Запад политически. Усиливается соревнования в космосе, возникают новые технологии, которые смещают мировые центры силы. Поэтому мы не можем не инвестировать в оборону, поскольку оборона является предпосылкой для мира", - заявил Джоанэ.

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