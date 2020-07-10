Экономика Что реально происходит с долларам и евро - официальный и реальный курс валют

2020-07-10 11:40 360

Нацбанк установил на 10 июля курс доллара на уровне 26,93 грн., сообщается на официальном сайте регулятора.

Так, за последние сутки американская валюта официально подешевела на 2 коп.

При этом Евро продолжает дорожать по отношению к гривне. суточный прирост курса составил на 11 коп. Сегодня официально курс евро составляет 30,53 грн.

На наличном рынке также произошли некоторые изменения. Средний курс доллара в украинских банках и обменниках составляет 26,80-27,05 грн. По данным "Минфина", по сравнению с предыдущим рабочим днем, доллар в покупке и продаже остался на предыдущем уровне.

Евро в покупке остался на предыдущем уровне, а в продаже подешевел на 7 коп. Его курс составляет 30,10-30,60 грн.

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