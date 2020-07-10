Коронавирус В США заявили, что эпидемия COVID-19 сейчас находится на начальном этапе

2020-07-10 22:12 264
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Эксперты уверены, что сегодня есть все признаки начала глобальной пандемии, которая вскоре резко усилится, прежде чем уровень заболеваемости начнет стабильно идти на снижение.

Мир пока что находится на начальном этапе пандемии коронавируса. Существует высокая вероятность того, что распространение COVID-19 усилится. 

"Мы видим крупные вспышки в Бразилии, ЮАР и сейчас в Азии, поэтому мы пока в начале глобальной пандемии, которая, очень вероятно, усилится, прежде чем ослабеет", - заявил главный инфекционист США Энтони Фаучи интервью Corriere Della Sera.

По его мнению, США пока не прошли первую волну распространения заболевания, поэтому говорить о второй - преждевременно.

"Я все время повторяю, почему все говорят о второй волне? Мы пока что по колено в первой волне", - сказал Фаучи, подчеркнув, что страна все еще не выбрались из первой волны.

Накануне США обновили суточный рекорд по заражению COVID-19. Наибольшее число заражений было выявлено как минимум в пяти американских штатах.

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