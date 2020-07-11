Политика Ермак рассказал о перспективах саммита "нормандской четверки"

2020-07-11 11:30 414

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал о перспективах нового “нормандского саммита” по результатам недавних переговоров политических советников лидеров стран “нормандской четверки”, которое состоялось в столице ФРГ, Берлине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на “Радио Свобода”.

По его словам, такой саммит должен был бы состояться как можно скорее, уже в следующем месяце, и эту необходимость подтвердили участники берлинских переговоров.

Но он дал знать, что для этого нужно, чтобы стороны выполнили обязательства, взятые на предыдущем саммите в Париже в декабре 2019 года.

Как сказал Ермак, переговоры в Берлине, в которых он участвовал, были “очень непростыми”, но сейчас “Украина доминирует в переговорах” и имеет сильную поддержку ее позиции со стороны ее западных партнеров, Франции и Германии. Он также добавил, что эти партнеры хорошо оценивают усилия Украины в выполнении договоренностей парижского саммита.

В частности, сказал он, на переговорах по урегулированию на оккупированной части Донбасса готовится действенный механизм реального прекращения огня, а также ведутся переговоры об обмене удерживаемыми лицами, который, по его словам, может произойти в ближайшее время.

Он подтвердил, что новый вариант законопроекта об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО, который предусматривает имплементацию “формулы Штайнмайера”, уже был представлен на заседании политической рабочей подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на оккупированной части Донбасса, а дальше его планируют вынести на общественное обсуждение. Внесение “формулы Штайнмайера”, которая предусматривает применение закона об особенностях местного самоуправления на оккупированных территориях сразу после местных выборов там, является одним из требований России.

Ермак также отметил, что Украина касательно этих местных выборов в ОРДЛО имеет свои “красные линии”, переступать которые не намерена. По его словам, это контроль Украины границы с Россией, вывод иностранных войск с оккупированных территорий и т.д., которые необходимы для того, чтобы выборы вообще состоялись.

Кроме того, Ермак вновь назвал “фейком” сообщение о том, что на берлинских переговорах Россия подавала на обсуждение свои требования к Украине по ОРДЛО. По его словам, ничего такого на переговорах не обсуждали, и “официально такого документа никто не видел”.

Между тем после тех переговоров их участник с российской стороны, заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак подтвердил, что такие требования были, хотя первоисточник слухов о них, журнал Spiegel, передал их неточно. В частности, говорил тогда Козак, Россия действительно ждет от Украины проекта поправок в Конституцию, которые бы урегулировали “особый статус Донбасса” на одобрение Москвы, но не к 6 июля, как писал журнал, а “в ближайшее время”. Кроме того, он утверждал, что Украина для урегулирования на оккупированной части Донбасса должна принять “десятки различных законов, которые нужно не только разработать, но и согласовать с Донбассом”.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя сообщение об этих требованиях, со своей стороны, подчеркнул: “Никто от Украины не может ничего требовать. Мы — независимая страна”.

9 июля Дмитрий Козак в интервью российскому агентству “ТАСС” заявлял, что ни одно из условий для проведения нового “нормандского” саммита, якобы, не выполнила Украины, поэтому смысла проводить его нет. Он также заявил, что для России на украинском Донбассе никаких “красных линий” нет.

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