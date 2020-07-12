Коронавирус В США заявили о важности членства Украины в НАТО

2020-07-12 11:00 543

В Конгрессе предположили, что для сдерживания России на военном и политическом уровнях Украина и Грузия должны войти в Альянс.

На слушаниях Конгресса США по вопросу действий РФ, направленных на американских солдат в Афганистане, прозвучало предположение, что если Украина и Грузия станут членами НАТО, Штаты смогут более эффективно противостоять России. Об этом в субботу, 11 июля, сообщило издание Голос Америки.

"Нам нужно решительно поддерживать трансатлантические стремления Грузии и Украины. Расширение НАТО распространило мир и безопасность в Европе и усилило военную способность альянса. Как Украине, так и Грузии следует обеспечить четкий путь к членству в НАТО", - заявил конгрессменам старший аналитик Атлантического совета США Ян Бжезинский.

Он также добавил, что неоднозначность "только усиливает аппетит Путина", и призвал увеличить экономическое давление на РФ.

"Санкции надо усилить и нацелить их на конкретных россиян, а также сформировать комплексные санкции против российского финансового и энергетического секторов", - подчеркнул Бжезинский.

Как сообщал Корреспондент.net, 12 июня Украина стала членом Программы расширенных возможностей НАТО. Новый статус предполагает углубление сотрудничества между союзниками и партнерами, которые сделали значительный вклад в операции и миссии под руководством альянса.

Напомним, посол США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что Украина может стать членом НАТО "в правильный момент".

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