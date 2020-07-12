Политика Иран назвал причину крушения Боинга МАУ

2020-07-12 13:30 411

В Иране назвали официальную причину трагедии украинского "Боинга" авиакомпании "МАУ", который разбился на окраине Тегерана в начале 2020 года.

Об этом сообщает портал "Хвиля" со ссылкой на информацию издания Tasnim.

Главной причиной падения украинского самолета в Иране, случившегося в январе текущего года, назван человеческий фактор. Именно такие данные содержатся в отчете Агентства гражданской авиации Ирана. Сообщается, что система ПВО за сутки до трагедии была неправильно перемещена и установлена, в результате чего и произошел залп по украинскому самолету. В результате падения "Боинга" 8 января на окраине Тегерана погибли все находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа.

"Один из комплексов ПВО Тегерана был перемещен. Это привело к изменению его географического положения и направления", – гласит официальный доклад.

Помимо этого в отчете указано, что комплекс ПВО не был должным образом настроен, что должно происходить после каждого переноса этой системы на новое место. В результате произошел сбой данных. Неправильные настройки привели к тому, что украинский самолет был воспринят в качестве враждебного неопознанного объекта, двигавшегося с юго-запада по направлению к Тегерану. При этом на самом деле воздушное судно покидало столицу Ирана. Комментариев официальных лиц относительно поступившей версии трагедии пока не последовало.

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