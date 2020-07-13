Политика Выборы президента в Польше: оба кандидата заявили о своей победе

2020-07-13 08:11 354
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Баллотирующийся на второй срок действующий президент Польши Анджей Дуда, согласно данным экзитпола, побеждает во втором туре выборов главы государства, набрав 50,4% голосов избирателей, сообщает Polityka.

С минимальным отрывом за ним идет кандидат от оппозиционной партии Гражданская платформа, мэр Варшавы Рафал Тшасковский. У него - 49,6% голосов.

Организаторы экзитпола подчеркивают, что небольшая разница в количестве голосов пока не позволяет окончательно определить победителя выборов. Более точные результаты опроса станут известны в ближайшее время.

Сам Дуда уже заявил, что рад своей победе, отметив, что "выиграть выборы при почти 70-процентной явке - это небывалое событие". В свою очередь Тшасковский убежден, что подсчет всех голосов покажет, что победу одержал он.

Напомним, вчера в Польше прошло голосование во втором туре президентских выборов. Ранеее, 28 июня действующий президент Дуда победил в первом туре, набрав 43,5% голосов. Рафал Тшасковский был вторым с 30,5%. 

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