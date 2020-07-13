Коронавирус Власти Франции решили тестировать туристов из неблагополучных стран

2020-07-13 09:38 246
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Власти Франции намерены тестировать на возможное заражение коронавирусом всех прибывающих из стран с неблагополучной эпидемической обстановкой, заявил официальный представитель правительства Габриэль Атталь. 

"Мы намерены проводить тестирование в аэропортах всех прибывающих из стран с высоким риском заражения коронавирусом", - отметил он, подчеркнув, что это является мерой по ограничению распространения инфекции на территории Франции.

 Как сообщает телеканал BFM,  во Франции есть возможность тестировать до двух тысяч таких путешественников в день.Тестирование не коснется тех, кто сдал тест до отправления во Францию. 

Как уточняет Le Parisien, в список неблагополучных стран входят все страны за исключением государств - членов ЕС, а также Австралии, Андорры, Ватикана, Великобритании, Грузии, Исландии, Канады, Лихтенштейна, Марокко, Монако, Норвегии, Новой Зеландии, Руанды, Сан-Марино, Сербии, Таиланда, Туниса, Уругвая, Черногории, Швейцарии, Южной Кореи и Японии.

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