Коронавирус Власти Франции решили тестировать туристов из неблагополучных стран

2020-07-13 09:38 246

Власти Франции намерены тестировать на возможное заражение коронавирусом всех прибывающих из стран с неблагополучной эпидемической обстановкой, заявил официальный представитель правительства Габриэль Атталь.

"Мы намерены проводить тестирование в аэропортах всех прибывающих из стран с высоким риском заражения коронавирусом", - отметил он, подчеркнув, что это является мерой по ограничению распространения инфекции на территории Франции.

Как сообщает телеканал BFM, во Франции есть возможность тестировать до двух тысяч таких путешественников в день.Тестирование не коснется тех, кто сдал тест до отправления во Францию.

Как уточняет Le Parisien, в список неблагополучных стран входят все страны за исключением государств - членов ЕС, а также Австралии, Андорры, Ватикана, Великобритании, Грузии, Исландии, Канады, Лихтенштейна, Марокко, Монако, Норвегии, Новой Зеландии, Руанды, Сан-Марино, Сербии, Таиланда, Туниса, Уругвая, Черногории, Швейцарии, Южной Кореи и Японии.

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