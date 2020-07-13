Политика Анджей Дуда победил на выборах президента Польши - все протоколы обработаны

2020-07-13 10:41 198

Действующий президент Польши Анджей Дуда побеждает на выборах главы государства по результатам подсчета 99,97% протоколов избирательных комиссий.

Как сообщил глава Госизбиркома страны Сильвестр Марчиняк, явка составила 68,12%. Не поступило всего лишь девять протоколов из участков: пяти в Польше и с девяти зарубежных – из Брюсселя, Лондона и Манчестера.

"Данные протоколов 27 222 участков, что составляет 99,97%, свидетельствуют о том, что за Анджея Дуду проголосовали 51,21% избирателей (10,4 млн поляков), а за Рафала Тшасковского (9,9 млн поляков) – 48,79%", – сказал Марчиняк.

Ранее сообщалось, что по результатам экзитпола Анджей Дуда побеждал с 50,4% голосов избирателей. У мэра Варшавы Рафала Тшасковского было 49,6% голосов. Тогда оба кандидата заявляли о своей победе.

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