Экономика Доллар в Украине подскочил выше психологической отметки

2020-07-13 21:30 453
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На вторник, 14 июля, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

Таким образом, по сравнению со значениями 13 июля курс доллара вырос на 14 копеек после повышения на две копейки в предыдущий банковский день. При этом "зеленый" оказался выше психологической отметки в 27 гривен впервые с 7 июля. Всего за неделю – с 7 по 14 июля – национальная валюта все же окрепла по отношению к американской на четыре копейки.

Курс евро на 14 июля вырос на 29 копеек – с 30,40 до 30,69 гривни.

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Экономика

Доллар в Украине подскочил выше психологической отметки 2020-07-13 21:30 453
Доллар по 30: эксперт спрогнозировал цены на бензин 2020-07-11 10:30 2394
НБУ пояснил, что делать пострадавшим от мошенничества клиентам банков 2020-07-10 18:29 2109
ВВП Украины уже сократился на 5,9%, но смягчение карантина помогло избежать краха 2020-07-10 13:11 1755

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