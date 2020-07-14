Экономика В Украине начали дорожать доллар и евро - точный курс на сегодня

2020-07-14 11:14 330
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

Сегодня средний курс доллара в украинских банках  и обменных пунктах составляет 26,97-27,23 грн.

Как сообщает "Минфин", по сравнению с предыдущим рабочим днем доллар в покупке подорожал на 7 коп., а в продаже - на 8 коп.

Евро в покупке и в продаже подорожал на 15 коп. Его курс составляет 30,30-30,80 грн.

Напомним, НБУ установил на 14 июля курс доллара на уровне 27,08 грн. Таким образом, официально американская валюта за сутки подорожала на 13 коп.

Евро подорожало более значительно - на 29 коп. Курс валюты ЕС сегодня составляет 30,68 грн.

Российский рубль немного подорожал и составляет 0,382 грн.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Доллар в Украине подскочил выше психологической отметки

2020-07-13 21:30 951

Доллар по 30: эксперт спрогнозировал цены на бензин

2020-07-11 10:30 2523

Что реально происходит с долларам и евро - официальный и реальный курс валют

2020-07-10 11:40 2019

Границы Евросоюза могут не открыть до 2021 года

2020-07-09 19:30 1659

Еще новости в разделе "Экономика"

В Украине начали дорожать доллар и евро - точный курс на сегодня

2020-07-14 11:14 330

Доллар в Украине подскочил выше психологической отметки

2020-07-13 21:30 951

Доллар по 30: эксперт спрогнозировал цены на бензин

2020-07-11 10:30 2523

НБУ пояснил, что делать пострадавшим от мошенничества клиентам банков

2020-07-10 18:29 2202
Все статьи раздела "Экономика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Экономика

В Украине начали дорожать доллар и евро - точный курс на сегодня 2020-07-14 11:14 330
Доллар в Украине подскочил выше психологической отметки 2020-07-13 21:30 951
Доллар по 30: эксперт спрогнозировал цены на бензин 2020-07-11 10:30 2523
НБУ пояснил, что делать пострадавшим от мошенничества клиентам банков 2020-07-10 18:29 2202

Лента

15:11 Индия передала Украине большой запас препарата, который помогает при Covid-19
14:45 В Одессе ввели комендантский час для ночных клубов, баров и ресторанов
14:12 Озвучены реальные цифры по разрушениям от затопления западных областей
13:41 В аннексированном Крыму арестованных бьют током и душат, - доклад ООН
13:14 Кличко обнародовал новые данные по пандемии коронавируса в Киеве
КАРТА 12:43 Украинцев предупредили об опасных погодных условиях - к чему готовиться
12:16 В Украине легализовали игорный бизнес - ВРУ приняла закон об азартных играх
11:42 Число зараженных коронавирусом в Украине приблизилось к 55 тысячам
11:14 В Украине начали дорожать доллар и евро - точный курс на сегодня
10:38 МИД Турции жестко ответил на критику превращения Собора Святой Софии в мечеть