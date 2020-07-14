Экономика В Украине начали дорожать доллар и евро - точный курс на сегодня

2020-07-14 11:14 330

Сегодня средний курс доллара в украинских банках и обменных пунктах составляет 26,97-27,23 грн.

Как сообщает "Минфин", по сравнению с предыдущим рабочим днем доллар в покупке подорожал на 7 коп., а в продаже - на 8 коп.

Евро в покупке и в продаже подорожал на 15 коп. Его курс составляет 30,30-30,80 грн.

Напомним, НБУ установил на 14 июля курс доллара на уровне 27,08 грн. Таким образом, официально американская валюта за сутки подорожала на 13 коп.

Евро подорожало более значительно - на 29 коп. Курс валюты ЕС сегодня составляет 30,68 грн.

Российский рубль немного подорожал и составляет 0,382 грн.

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