Политика фото + видео Украинцы массово пытаются прорваться в ЕС: в очередях стоят сотни авто

2020-07-14 18:30 150

На КПП "Чоп-Захонь", на границе с Венгрией, образовались длинные очереди из более 200 автомобилей на выезд из Украины, а на КПП "Лужанка" массовое скопление пешеходов-путешественников, которые хотят попасть в ЕС.

Об этом написал журналист Виталий Глагола.

Такой ажиотаж из-за того, что с 15 июля Венгрия вводит новые ограничения на своих границах, касающиеся и граждан Украины.

Венграм, которые едут из стран "желтой" и "красной" зоны придется проходить двухнедельную самоизоляцию.

Карантина можно избежать, имея два негативных теста, сделанные в последние 5 дней.

Обязательная самоизоляция также распространяется на иностранцев, прибывающих в Венгрию с "желтой зоны", а вот иностранцы из "красной зоны" в Венгрию попасть не смогут. Украинцы в "красной зоне".

Однако, ограничения не распространяются на иностранцев, пересекающих Венгрию транзитом, а также представителей бизнеса, которые едут в командировку.

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