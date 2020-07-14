На КПП "Чоп-Захонь", на границе с Венгрией, образовались длинные очереди из более 200 автомобилей на выезд из Украины, а на КПП "Лужанка" массовое скопление пешеходов-путешественников, которые хотят попасть в ЕС.
Об этом написал журналист Виталий Глагола.
Такой ажиотаж из-за того, что с 15 июля Венгрия вводит новые ограничения на своих границах, касающиеся и граждан Украины.
Венграм, которые едут из стран "желтой" и "красной" зоны придется проходить двухнедельную самоизоляцию.
Карантина можно избежать, имея два негативных теста, сделанные в последние 5 дней.
Обязательная самоизоляция также распространяется на иностранцев, прибывающих в Венгрию с "желтой зоны", а вот иностранцы из "красной зоны" в Венгрию попасть не смогут. Украинцы в "красной зоне".
Однако, ограничения не распространяются на иностранцев, пересекающих Венгрию транзитом, а также представителей бизнеса, которые едут в командировку.
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