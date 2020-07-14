Политика фото + видео Украинцы массово пытаются прорваться в ЕС: в очередях стоят сотни авто

2020-07-14 18:30 150
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

На КПП "Чоп-Захонь", на границе с Венгрией, образовались длинные очереди из более 200 автомобилей на выезд из Украины, а на КПП "Лужанка" массовое скопление пешеходов-путешественников, которые хотят попасть в ЕС.

Об этом написал журналист Виталий Глагола.

Такой ажиотаж из-за того, что с 15 июля Венгрия вводит новые ограничения на своих границах, касающиеся и граждан Украины.

Венграм, которые едут из стран "желтой" и "красной" зоны придется проходить двухнедельную самоизоляцию.

Карантина можно избежать, имея два негативных теста, сделанные в последние 5 дней.

Обязательная самоизоляция также распространяется на иностранцев, прибывающих в Венгрию с "желтой зоны", а вот иностранцы из "красной зоны" в Венгрию попасть не смогут. Украинцы в "красной зоне".

Однако, ограничения не распространяются на иностранцев, пересекающих Венгрию транзитом, а также представителей бизнеса, которые едут в командировку.

 

 

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

На границе Азербайджан и Армения начали воевать: есть жертвы

2020-07-13 21:00 1143

На большинстве курортов ЕС не хотят видеть туристов из США и Китая

2020-07-13 15:45 1008

Отдых на воде в разгар пандемии: Ляшко срочно обратился к украинцам, «если проглотить воду…»

2020-07-07 18:00 1299

Украинцам напомнили, как избежать проблем во время «посткоронавирусных» путешествий

2020-07-07 16:30 825

Еще новости в разделе "Политика"

фото + видео Украинцы массово пытаются прорваться в ЕС: в очередях стоят сотни авто

2020-07-14 18:30 150

Китай ввел санкции против сенаторов и других политиков США

2020-07-14 15:46 249

В Украине легализовали игорный бизнес - ВРУ приняла закон об азартных играх

2020-07-14 12:16 447

Какие законопроекты Верховная Рада рассмотрит 14 июля - повестка дня

2020-07-14 09:40 606
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

фото + видео Украинцы массово пытаются прорваться в ЕС: в очередях стоят сотни авто 2020-07-14 18:30 150
Китай ввел санкции против сенаторов и других политиков США 2020-07-14 15:46 249
В Украине легализовали игорный бизнес - ВРУ приняла закон об азартных играх 2020-07-14 12:16 447
Какие законопроекты Верховная Рада рассмотрит 14 июля - повестка дня 2020-07-14 09:40 606

Лента

19:30 Рада одобрила посадку на 12 лет для похитителей машин
19:00 Деньги исчезли и могут не вернуть, ПриватБанк добил предупреждением: "Необходимо авторизоваться..."
фото + видео 18:30 Украинцы массово пытаются прорваться в ЕС: в очередях стоят сотни авто
18:00 Азербайджан заявил о новых ударах по Армении: убиты около 100 солдат
17:30 Нацбанк предупредил украинцев о новой афере мошенников
17:00 В Украине планируют продлить карантин: когда и на сколько
16:30 Пьяное ДТП под Киевом: суд арестовал виновника
15:46 Китай ввел санкции против сенаторов и других политиков США
15:11 Индия передала Украине большой запас препарата, который помогает при Covid-19
14:45 В Одессе ввели комендантский час для ночных клубов, баров и ресторанов