Коронавирус Почти треть областей Украины имеют сложную эпидемическую ситуацию – Минздрав

2020-07-14 20:00 267
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

Эпидемическая ситуация в семи областях Украины остается сложной, поэтому ослаблять карантин там нельзя.

Источник: сайт Министерства здравоохранения

Детали: Речь идет о таких областях: Винницкая, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Одесская, Ривненская и Черниговская.

В частности, на Закарпатье слишком большая загруженность коек в больницах, кроме того, в этом регионе, а также на Волыни и Ривненщине повышенный коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19. В Донецкой и Черниговской областях слишком низкий уровень охвата тестированием, а на Винничине и Одесчине плохие показатели динамики роста случаев инфицирования.

В Минздраве напоминают, что переход областей к следующему этапу ослабления карантина возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям. Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень способности лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению COVID-19.

Регионом со значительным распространением COVID-19 считается регион, в котором имеется один из таких признаков:

- загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет более 50%;

- среднее количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа составляет меньше чем 24 на 100 000 населения в течение последних семи дней;

- коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11;

- показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет более 10%.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В Украине стало меньше госпитализаций с коронавирусом - Минздрав

2020-07-13 22:00 1029

Большинство членов экипажа судна "София" заболели COVID-19 – Минздрав

2020-07-12 12:30 1614

В США заявили о важности членства Украины в НАТО

2020-07-12 11:00 1488

Генсек НАТО провёл переговоры с министром обороны Украины: что известно

2020-07-09 21:00 1608

Еще новости в разделе "Коронавирус"

В Украине резко изменилась цена "борщевого набора"

2020-07-14 21:00 219

Почти треть областей Украины имеют сложную эпидемическую ситуацию – Минздрав

2020-07-14 20:00 267

В Украине планируют продлить карантин: когда и на сколько

2020-07-14 17:00 858

Индия передала Украине большой запас препарата, который помогает при Covid-19

2020-07-14 15:11 486
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

В Украине резко изменилась цена "борщевого набора" 2020-07-14 21:00 219
Почти треть областей Украины имеют сложную эпидемическую ситуацию – Минздрав 2020-07-14 20:00 267
В Украине планируют продлить карантин: когда и на сколько 2020-07-14 17:00 858
Индия передала Украине большой запас препарата, который помогает при Covid-19 2020-07-14 15:11 486

Лента

22:00 Ученые обнаружили гигантскую стену в космосе
21:30 Смертельное ДТП под Киевом: в МВД прокомментировали требование Зеленского ужесточить наказание
21:00 В Украине резко изменилась цена "борщевого набора"
20:30 Украинцам подсказали, как докупить пенсионный стаж
20:00 Почти треть областей Украины имеют сложную эпидемическую ситуацию – Минздрав
19:30 Рада одобрила посадку на 12 лет для похитителей машин
19:00 Деньги исчезли и могут не вернуть, ПриватБанк добил предупреждением: "Необходимо авторизоваться..."
фото + видео 18:30 Украинцы массово пытаются прорваться в ЕС: в очередях стоят сотни авто
18:00 Азербайджан заявил о новых ударах по Армении: убиты около 100 солдат
17:30 Нацбанк предупредил украинцев о новой афере мошенников