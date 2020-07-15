Мир По всей Беларуси начались акции протеста и массовые аресты несогласных

2020-07-15 10:37 390
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В нескольких городах Беларуси начались акции протеста, вызванные отказом Центральной избирательной комиссии зарегистрировать двух оппозиционных кандидатов на предстоящие выборы президента — Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. Об этом сообщают "Еврорадио" и TUT.BY .

Многочисленный митинг с участием нескольких сотен людей начался в столице Минске в районе проспекта Независимости. Участники выкрикивают "Ганьба!" и хлопают в ладоши.

Правоохранители начали перекрывать проспект и ближайшую станцию метро, готовясь к акции протеста. Позже начались задержания. В частности, полиция забрала двух журналистов "Еврорадио", которые вели стрим с акции протеста.

Также митинги проходят и в других крупных белорусских городах — Брест, Гомель, Могилев, Гродно и др. На них собралось от нескольких десятков до нескольких сотен человек. Правоохранители начали задержание и там.

Ранее ЦИК Беларуси объявил список кандидатов, зарегистрированных на выборах президента 9 августа. В нем пять человек, среди них — действующий президент Александр Лукашенко (для него это будет шестой срок) и жена оппозиционного блогера Сергея Тихановского (задержанного на одной из акций протеста) Светлана. ЦИК отказала в регистрации двум оппозиционным кандидатам, которых называли самым узнаваемым. Виктору Бабарико отказали в регистрации из-за "несоответствии в его декларации", а Валерию Цепкало забраковали часть собранных подписей.

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