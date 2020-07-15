Коронавирус Американская вакцина против коронавируса успешно прошла испытания

2020-07-17 12:14 387

В США вакцина против коронавируса успешно прошла начальную стадию медицинских испытаний. Об этом сообщает CNN.

Эта вакцина должна была стимулировать иммунные реакции у всех добровольцев, которые получили ее во время первого этапа исследования.

Первичные результаты показали, что вакцина работает эффективно. Следует отметить, что она имеет побочные эффекты: вызывает усталость, озноб, головную боль, боли в мышцах и в месте инъекции.

На первом этапе препарат давали ограниченному количеству здоровых людей. Сейчас испытания перешли на второй этап, теперь начинаются расширенные клинические испытания, в том числе на пациентах различных возрастных групп и с проблемами здоровья.

Во время третьей фазы планируется охватить тысячи добровольцев, что позволит точнее определить эффективность и безопасность нового препарата. По результатам последнего этапа примут решение, начинать массовый выпуск вакцины.

Напомним, сегодня в мире тестируют на людях 17 вакцин от коронавируса. Наиболее перспективной является вакцина, разработанная Оксфордским университетом, которая первой вступила в третью фазу клинических исследований. Ее опробуют на большем количестве людей для выяснения ее безопасности. Еще пять потенциальных вакцин находятся во второй фазе испытаний, когда исследования проводят на меньшем количестве людей с конкретными заболеваниями.

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