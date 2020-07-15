Политика Верховная Рада назначила дату местных выборов - решение принято конституционным большинством

2020-07-15 14:12 96
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Верховная Рада на сегодняшем заседании решила, что местные выборы-2020 в Украине пройдут 25 октября.  Данный проект поддержали 326 нардепов.

"Назначить очередные выборы депутатов областных, Киевского городского, районных в городах советов (кроме определенных пунктами 2 и 3 этого постановления) и Киевского городского главы на воскресенье 25 октября 2020 года", - указано в тексте документа.

Кроме того, парламент решил снова не проводить выборы в Донецкий областной совет. Именно пункт 3 постановления определяет, что выборы депутатов Донецкого и Луганского областных советов не назначаются и не проводятся в связи с невозможностью обеспечения представительства общих интересов территориальных общин сел, поселков и городов Донецкой и Луганской областей.

В пункте 2 постановления прописано, что выборы депутатов Верховного совета АР Крым, депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских глав на временно оккупированных территориях республики, города Севастополя, в отдельных районах, городах, поселках и селах Донецкой и Луганской областей не назначаются и не проводятся. Выборы на вышеуказанных территориях назначат отдельным законом.

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Политика

Верховная Рада назначила дату местных выборов - решение принято конституционным большинством 2020-07-15 14:12 96
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