Политика У Зеленского назвали пять причин, почему нельзя провести выборы в Раду во время войны

2023-08-30 09:35

Провести выборы в Украине во время войны невозможно по пяти основным причинам. Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире ТВ.



"Во-первых, у нас действительно военное положение. Во-вторых, у нас действительно миллион людей, которые сегодня имеют отношение к происходящему на переднем крае. Организовать выборы там практически невозможно. Президент об этом четко говорит - если будут наблюдатели, которые смогут сидеть в окопах", - сказал Подоляк.



Второй причиной, по его словам, являются постоянные атаки России, из-за которых трудно обеспечить безопасность людям. Третья составляющая - агитационная.



"Как проводить агитацию? У нас не контрактная, а мобилизованная армия. Люди имеют право выдвигать свои кандидатуры, проводить определенные мероприятия информационного реагирования. Как мы можем эти их права обеспечить?" - отметил советник.



Еще одна причина, по его словам, это огромное количество временно перемещенных людей.



"Это даже не 7 млн, о которых говорят всемирные организации, это более 14 млн, если еще брать внутренне перемещенных. Каким образом провести в столь короткие сроки перерегистрацию реестра избирателей?" - риторически спросил Подоляк.



И последняя причина, по мнению Подоляка, это вопрос цены проведения выборов.



По словам советника руководителя ОП, проведение выборов в Украине в следующем году зависит от ситуации на фронте.



Напомним, 29 октября в Украине должны были состояться выборы в Верховную Раду, но во время действия военного положения такая возможность не позволена законом. А на март 2024 года в Украине были намечены президентские выборы.