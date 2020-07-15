Коронавирус Украинцам могут увеличить отпуска

2020-07-15 18:00 333
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«Слуги народа» хотят увеличить украинцам продолжительность отпусков

«Слуги народа» разработали законопроект о внесении поправок в Кодекс законов о труде. Согласно документу, у украинцев может появиться по 4 дополнительных выходных в год.

Об этом сообщает «Хвиля».

В законопроекте нового Кодекса законов о труде нардепы предлагают увеличить количество отпускных дней для граждан Украины. Если его примут, то украинцы смогут брать отпуск на 28 календарных дней вместо 24, а работающая молодежь в возрасте до 18 лет будет иметь право на отпуск в 31 день. Плюсуем к ним 11 государственных праздников – в сумме получается 39 нерабочих дней и 42 дня соответственно, за которые работодатели должны будут заплатить.

Кроме этого, согласно новому проекту Трудового кодекса Украины, в стаж работы, позволяющий получить ежегодный оплачиваемый отпуск, будет зачисляться:

отпуск по беременности и родам;

время фактической работы и время простоя, возникшего не по вине работника;

время основного оплачиваемого отпуска;

время, когда за человеком предприятие сохраняло рабочее место, но само при этом не работало.

Также в проект КЗоТ, помимо дополнительных выходных предлагается инициативу работодателя расторгнуть трудовой договор с работником вывести в отдельный пункт.

Так работодатель сможет освобождать сотрудника «в случаях его отказа от изменения существенных условий трудового договора, а также по причинам экономического, технологического, структурного или аналогичного характера».

 Эксперты при этом заявляют, что к понятиям «структурная или аналогичная причина» может быть отнесено все, что угодно.
 
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