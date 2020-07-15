Коронавирус Кабмин готовит новые "карантинные" штрафы украинцам, суммы от 3400 грн: за что будут наказывать

2020-07-15 19:30 222
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Проект закона направят в Верховную Раду

В Украине хотят ввести штрафы для владельцев общественных мест, посетители которых не надевают защитную маску

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на соответствующий законопроект, одобренный во время заседания Кабинета министров Украины.

Так, украинское правительство предлагает Верховной Раде установить штраф в размере от 3400 до 5100 грн для владельцев общественных мест за то, что посетители не соблюдают масочный режим.

Соответствующий проект закона одобрили на заседании Кабмина.

В пояснительной записке к документу отмечается, что предлагается штрафовать предприятия, предпринимателей, учреждения и организации, которые пустили в помещение человека без респиратора или маски.

За такое нарушение могут наложить штраф в размере от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 3400 до 5100 грн).

 Другой одобренный правительством законопроект предлагает сократить штраф для украинцев за несоблюдение масочного режима в размере от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан (170-255 гривен).

Ранее также сообщалось, что украинские школы с 1 сентября будут работать по новым правилам. В частности, предполагается, что обязательный температурный скрининг будут проводить всем сотрудникам, а также ученикам. При температуре 37,2 и выше - не будут допускать к работе или учебе.

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