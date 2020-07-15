Коронавирус В НАТО рассказали, каких реформ ждут от Украины

2020-07-15 20:00 177

Чтобы достичь полной оперативной совместимости с НАТО, и претендовать на членство в Альянсе, Украине следует сосредоточиться на внутренних комплексных реформах в секторе безопасности и обороны. Об этом в эфире "Украинского радио" заявил глава представительства НАТО в Украине Александер Винников.

“Фокус Украины должен быть сегодня на внедрение внутренних комплексных реформ, в частности в секторе безопасности и обороны Украины, и НАТО поддерживает эти действия украинского правительства. У нас есть советники, которые работают ежедневно с коллегами в институциях Украины, и также есть диалог на высоком уровне”, — рассказал Винников.

Он также указал на необходимость укрепления верховенства права, проведения судебной реформы и системной борьбы против коррупции.

Особое внимание Винников уделил имплементации закона “О национальной безопасности Украины”, принятого в 2018 году.

“Мы активно работаем с Верховной Радой Украины, также с исполнительной властью, чтобы поддержать процесс имплементации этого закона. Это включает в себя также реформу Службы безопасности Украины, реформу сектора разведки, принятие законопроекта „О государственной тайне“ и „О парламентском надзоре за сектором безопасности и разведки“, а также реформу оборонно-технического комплекса”, — отметил он.

Винников добавил, что для того, чтобы стать полноправным членом НАТО, Украина должна провести комплексные реформы еще и в экономической сфере.

“Для бизнеса очень важно, чтобы в Украине работала судебная система, чтобы инвестор был защищен”, — подытожил он.

Напомним, по словам военного историка Михаила Жирохова к предложениям Главнокомандующего Руслана Хомчака по снижению боевых возможностей армии следует привлечь внимание НАТО.

Все потому что кадровая реформа, предложенная Хомчаком, приведет к массовым сокращениям штатов бригады, полка, числа рот и взводов. Кроме того, реализация предложений Главнокомандующего “откатить” развитие украинской армию на пять лет назад, считает Жирохов.

Касательно критики намерений Хомчака сократить штат военных, с историком согласны и другие военные эксперты.

Так по словам Дмитрия Снегирева, в том, что предлагает главнокомандующий, “может быть заинтересована только РФ”.

ВСУ начались первые обжалования решений Хомчака об увольнении офицеров.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире