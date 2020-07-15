Коронавирус В Крыму изменили правила въезда для украинцев в период карантина

2020-07-15 22:00 414

Двухнедельная обсервация больше не нужна, однако въезжающие должны иметь справку о негативном тесте на коронавирус.

Власти аннексированного Крыма отменили обязательную двухнедельную обсервацию для въезжающих на полуостров. Однако, со среды, 15 июля, для въезда в АРК необходимо иметь справку об отсутствии коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Отмечается, что документ должен быть на русском или английском языке. Отсутствие коронавируса должно подтверждаться наличием негативного ПЦР-теста, который необходимо сделать не более, чем за три дня до прибытия на территорию полуострова.

"В случае отсутствия такого документа, граждане должны на протяжении трех дней пройти соответствующее тестирование за собственные средства. В случае положительного теста на коронавирус, лицо обязано пройти изоляцию по месту пребывания или жительства", - говорится в сообщении.

При этом изоляция должна длиться до момента полного выздоровления и получения отрицательного ПЦР-теста на COVID-19.

Ранее сообщалось, что в Севастополе выявили коронавирус у трех туристов. Все заболевшие – молодые люди, приехавшие в украинский город из соседней России.

В начале июня в Крыму сообщали, что отменят карантин для россиян, но оставят для украинцев.

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