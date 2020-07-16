Экономика В Кабмине оценили назначение нового главы НБУ

2020-07-16 17:00 240
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Минфин ожидает на продолжение конструктивного сотрудничества между с Национальным банком.

Министерство финансов поддерживает назначение главой Национального банка Кирилла Шевченко, заявил глава ведомства Сергей Марченко в комментарии ЭП в четверг, 16 июля.

"Я приветствую назначение Кирилла Шевченко председателем Национального банка Украины. Считаю, что представленная президентом Украины кандидатура является наиболее оптимальной и удачной. Взвешенная монетарная и фискальная политики стали основой для макроэкономической стабильности Украины, что позволяет нам войти в глобальный финансово-экономический кризис, вызванный распространением коронавируса, со значительно более сильными макроэкономическими показателями, чем во время предыдущих кризисов", - сказал он.

Минфин ожидает продолжения взвешенной монетарной политики и продолжения конструктивного сотрудничества с НБУ, добавил министр.

Напомним, что ранее новый глава НБУ Шевченко возглавлял Укргазбанк.

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