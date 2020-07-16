Политика МИД Украины сделало заявление из-за ограничений Россией свободного передвижения из Крыма

2020-07-16 22:00 288

Министерство иностранных дел Украины осудило нарушения Российской Федерацией права на свободу передвижения граждан Украины с временно оккупированной территории Крыма. Соответствующее заявление обнародовано пресс-службой МИД.

"Министерство иностранных дел Украины осуждает факты нарушения прав человека на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым (Украина), вызванных введенными Российской Федерацией ограничительными мерами по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19", - заявили в МИД.

Сообщается, что гражданам Украины, которые постоянно проживают на временно оккупированной территории АР Крым и города Севастополь и каким оккупационной администрацией были незаконно и принудительно выданы российские паспорта, разрешено только одноразовый выезд за пределы временно оккупированной территории, чем ограничивается их право на свободу передвижения.

"Жители Крыма, отказались от получения паспорта РФ, считаются иностранцами и могут только уехать без возможности возвращения в Крым. Такие ограничения, установленные руссийскими оккупационными властями, противоречат нормам международного права, в частности пункта 4 Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 года, в котором четко прописано, что никто не может быть произвольно лишен права на въезд в свою собственную страну", - отметили дипломаты.

При этом, по их словам, оккупационными властями не вводились санитарные ограничения на сообщение с регионами самой РФ, что существенно поражены COVID-19, в частности авиасообщение с Москвой не прекращалось.

Такой режим передвижения создает существенные препятствия для молодежи, выбирающей украинское высшее образование, отмечают в МИД.

Так, абитуриенты, которые выезжали на материковую часть Украины для сдачи экзаменов или представления документов для поступления в высшие учебные заведения, а также родители, которые сопровождали, по возвращении в Крым и до окончания карантина не смогут оставить временно оккупированную территорию.

"Очевидно, что введенные под предлогом борьбы с распространением новой коронавирусной болезни ограничения являются противоправными, искусственными и направленными на дальнейшую изоляцию временно оккупированных территорий от Украины, консолидацию оккупации, продолжение дерзкого нарушения норм международного права. Ухудшение ситуации с правами человека на временно оккупированной Российской Федерацией территории Крымского полуострова требует усиленного противодействия со стороны международного сообщества", - подчеркнули в дипведомстве.

Напомним, ранее на этой неделе в офисе Уполномоченного по правам человека сообщили, что в оккупированном Крыму и Севастополе оккупационная администрация отменила обязательную 14-дневную обсервацию для людей, въезжающих на территорию полуострова.

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