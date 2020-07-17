Коронавирус Уровень заболеваемости коронавирусом в мире за минувшие сутки заметно вырос

2020-07-17 12:41 279
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Заболеваемость коронавирусом за минувшие сутки возросла до 248 445 человек по сравнению с 234 245 за предыдущие сутки. Соответствующие данные сегодня опубликовала платформа Worldometers.

Вместе с тем число летальных случаев коронавирусной болезни за минувшие сутки незначительно снизилось: до 5737 по сравнению с 5754 днем ранее.

За время пандемии в мире зарегистрировали 13 937 330 заболевших и 591 958 умерших. Выздоровело 8 272 463 пациента.

США лидируют по общей и суточной заболеваемости коронавирусом: 3 695 025 и 73 388 случаев соответственно. На втором месте Бразилия: 2 014 738 и 43 829 случая, замыкает тройку Индия: 1 005 637 и 35 468 случаев.

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