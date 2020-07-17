Политика Результаты президентских выборов в Польше оспаривают в Верховном суде

2020-07-17 16:33 87
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Польская оппозиция пытается через Верховный суд оспорить результаты президентских выборов, согласно которым Анджей Дуда избран на второй срок, сообщает Euronews.

"Мы призвали объявить выборы недействительными", - сказал лидер "Гражданской платформы" Борис Будка.

По его словам, выборы не были "честными", и потому его политсила подала апелляцию на их результаты в Верховный суд страны.

Напомним, консерватор Дуда победил кандидата от "Гражданской платформы", мэра Варшавы Рафаля Тшасковского, с небольшим отрывом - 51% против 49%.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе заявила, что голосование в основном организовано профессионально, но кампания и освещение в общественных средствах массовой информации были отмечено гомофобной, ксенофобской и антисемитской риторикой.

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Политика

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