Спорт Мадридский Реал Зинедина Зидана в 34-й раз стал чемпионом Испании

2020-07-17 17:32 249
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Мадридский "Реал" выиграл матч 36-го тура чемпионата Испании у "Вильярреала" 2:1 и за тур до конца турнира обеспечил себе победу.

"Барселона" отстает на 6 очков. В этом сезоне каталонцы не выиграли ни один внутренний турнир. А вот "Реал" выиграл свой 91-й трофей в истории. 34 раза они побеждали в Примере, 19 раз выигрывали Кубок Испании, 11 раз побеждали в играх за Суперкубок Испании и один раз брали Кубок лиги, Лигу чемпионов "Реал" выигрывал 13 раз, дважды брал Кубок УЕФА, четыре Суперкубка УЕФА, три Межконтинентальных кубка, и 4 победы на клубном чемпионате мира. Для Зинедина Зидана это 11-й трофей в карьере.

"Потрясающее чувство. У меня нет слов, чтобы описать свои эмоции. В матчах бились игроки. Да, у меня была своя роль, но все сделали они. Это выдающаяся команда, и когда я вижу их счастливыми, я сам радуюсь. Мы стали лучшими, потому что набрали больше всех очков. Вот и все. Это один из лучших дней в моей карьере. Лига чемпионов – это Лига чемпионов, но этому титулу я рад больше, потому что Ла Лига – это потрясающе", – сказал после матча Зидан.

Интересно, что "Реал" еще может выиграть в этом сезоне Лигу чемпионов. В августе в Португалии начнется финальный розыгрыш еврокубка, но "Реалу" предстоит еще сыграть ответный матч с "Манчестер Сити". В первом поединке выиграли "горожане".

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