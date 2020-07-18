Коронавирус Школы с 1 сентября заработают, но с некоторыми исключениями – Ляшко

2020-07-18 10:30 567

Школы заработают с 1 сентября в обычном режиме, кроме школ в районах с повышенным уровнем заболеваемости коронавирусом (красной зоне).

Об этом сказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера».

«Школы заработают с 1 сентября в обычном режиме. Только там где будет красная зона - будут закрываться школы. Красная зона в этих районах — это что-то не будет чрезвычайно, мы уже знаем, что такое эпидпорог, не такой как у нас всегда был для гриппа и гриппоподобных заболеваний. То есть, если красная зона — школа закрывается на определенный период времени, стабилизируются показатели и школа открывается. Широкого закрытия школ на территории страны не будет происходить, если не будут превышены эпидпорог по гриппу и гриппоподобным заболеванием», — сказал он.

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