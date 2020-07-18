Коронавирус Школы с 1 сентября заработают, но с некоторыми исключениями – Ляшко

2020-07-18 10:30 567
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

Школы заработают с 1 сентября в обычном режиме, кроме школ в районах с повышенным уровнем заболеваемости коронавирусом (красной зоне).

Об этом сказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера».

«Школы заработают с 1 сентября в обычном режиме. Только там где будет красная зона - будут закрываться школы. Красная зона в этих районах — это что-то не будет чрезвычайно, мы уже знаем, что такое эпидпорог, не такой как у нас всегда был для гриппа и гриппоподобных заболеваний. То есть, если красная зона — школа закрывается на определенный период времени, стабилизируются показатели и школа открывается. Широкого закрытия школ на территории страны не будет происходить, если не будут превышены эпидпорог по гриппу и гриппоподобным заболеванием», — сказал он.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Как будут учиться украинские школьники - что изменится с 1 сентября 2020 года

2020-07-17 08:28 2940

Курс доллара и евро: на чем сегодня заработают спекулянты

2020-07-15 16:30 1941

видео Ляшко и Тимошенко запилили перевернутый видосик из машины

2020-07-13 11:15 3090

Кабмин готовит новый алгоритм дистанционного обучения в школах с 1 сентября

2020-07-10 21:36 3729

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Степанов рассказал, кто первым получит вакцину от COVID-19

2020-07-18 12:30 429

Украинцам объяснили, как узнать страховой стаж онлайн

2020-07-18 11:30 444

COVID-19: в Украине снова более 800 заболевших

2020-07-18 11:00 420

Школы с 1 сентября заработают, но с некоторыми исключениями – Ляшко

2020-07-18 10:30 567
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

Степанов рассказал, кто первым получит вакцину от COVID-19 2020-07-18 12:30 429
Украинцам объяснили, как узнать страховой стаж онлайн 2020-07-18 11:30 444
COVID-19: в Украине снова более 800 заболевших 2020-07-18 11:00 420
Школы с 1 сентября заработают, но с некоторыми исключениями – Ляшко 2020-07-18 10:30 567

Лента

15:00 В Минобороны объяснили, с какого возраста будут забирать в армию
14:30 ЗНО-2020: появилось срочное обращение МОН к абитуриентам, "результаты будут..."
14:00 Украинцам уготовили новые наказания, в МВД раскрыли детали: "Нужно сажать..."
13:30 Минфин объяснил, будут ли сокращать субсидии
13:00 Видели 4 подростков: кто устроил взрыв у станции метро "Шулявская" в Киеве
12:30 Степанов рассказал, кто первым получит вакцину от COVID-19
12:00 В Украине поднялись выплаты по больничным листкам и пособии по беременности
11:30 Украинцам объяснили, как узнать страховой стаж онлайн
11:00 COVID-19: в Украине снова более 800 заболевших
10:30 Школы с 1 сентября заработают, но с некоторыми исключениями – Ляшко