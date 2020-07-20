Коронавирус Сколько украинских медиков заражено коронавирусом - обнародованы реальные цифры

2020-07-20 14:14 237
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Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, в Украине с начала пандемии коронавирусом заразились 7985 медицинских работников и 4204 ребенка. 

При этом за последние сутки COVID-19 заболели 27 медиков.

"За прошедшие сутки заболел 651 человек, из них 34 ребенка, а также 27 медицинских работников. Были госпитализированы 134 человека, зафиксировано 13 летальных случаев. При этом выздоровели 560 пациентов. Всего за все время пандемии заболело 59493 человека, из них 4204 ребенка, а также 7985 медицинских работников. При этом в целом выписаны 31439 человек, а летальных случаев 1498", - отметил он.

Степанов также сообщил, что больше всего случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за последние сутки было зафиксировано во Львовской, Закарпатской областях и в Киеве.

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