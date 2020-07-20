Спорт "Золотой мяч" лучшему футболисту мира в 2020 году вручать не будут

2020-07-20 18:00 288

Главный редактор журнала France Football Паскаль Ферре заявил, что организаторы "Золотого мяча" не смогут справедливо оценить футболистов в условиях пандемии коронавируса. Премия не будет вручаться впервые с момента ее основания в 1956 году.

В 2020 году журнал France Football не будет вручать премию лучшему футболисту мира – "Золотой мяч". Об этом говорится в колонке главного редактора издания Паскаля Ферре.

Он подчеркнул, что в условиях пандемии организаторы не смогли бы справедливо оценить и сравнить игру претендентов на награду. "Мы не можем заставить себя выбирать лучших по итогам урезанных сезонов с большим количеством специальных договоренностей", – написал Ферре.

Кроме того, отметил журналист, France Football не хотел бы объявлять победителя со сноской, что он добыл победу "в исключительных обстоятельствах, вызванных кризисом здравоохранения из-за COVID-19".

Главред журнала добавил, что премия не будет вручаться впервые с момента ее основания в 1956 году, однако это решение организаторам кажется "наиболее ответственным и логичным".

В прошлом году "Золотой мяч" получил форвард испанской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси. Всего он получал трофей шесть раз (это рекорд премии). У португальца Криштиану Роналду пять наград.

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