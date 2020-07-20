Экономика Курс валют на 21 июля: НБУ резко опустил гривну

2020-07-20 21:00 129

На межбанке курс доллара в продаже вырос на 18 копеек до 27,63 гривен за доллар, курс в покупке просел на 19 копеек – до 27,61 гривен за доллар.

Национальный банк Украины на вторник, 21 июля, опустил курс гривны 24 копейки по отношению к доллару и на 33 копейки по отношению к евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ в понедельник, 20 июля.

Таким образом, курс доллара вырос до максимума с начала апреля нынешнего года. Выше курс был только 2 апреля – 2775,38 гривен за доллар.

Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2760,11 гривен (+0,2405 грн)

– 100 евро – 3159,08 гривен (+0,3354 грн).

На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже вырос на 18 копеек до 27,63 гривен за доллар, курс в покупке просел на 19 копеек – до 27,61 гривен за доллар. Курс евро в продаже поднялся на 25 копеек – до 31,63 гривен за евро.

Напомним, на 20 июля Нацбанк ослабил курс гривны почти на 9 копеек – до 27,36 грн/долл. Это был новый антирекорд гривны с апреля. Также резко растет курс наличного доллара.

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