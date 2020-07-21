Политика Чиновников из Офиса президента хотят освободить от декларирования доходов

2020-07-21 09:40 186
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В Верховной Раде рассмотрят законопроект об изменениях в антикоррупционное законодательство, который может освободить некоторых работников Офиса президента от декларирования. Об этом свидетельствует информация из сайта парламента.

От декларирования могут освободить лиц, выполняющих свои обязанности на общественных началах.

Ранее все советники и помощники президента были вынуждены также декларировать свое имущество.

Также законопроект позволяет избегать декларирования имущества чиновниками, если оно записано на несовершеннолетних детей, не проживающих с декларантом.

"Проект закона направлен на устранение имеющихся противоречий и установления юридической определенности субъектного состава, в том числе и насчет не отнесения лиц, осуществляющих свои полномочия на общественных началах, в круг субъектов на которых распространяется действие антикоррупционного законодательства", - пишут инициаторы закона.

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