Коронавирус Еще два министра признали, что инфицированы коронавирусом

2020-07-21 14:43 195

В Бразилии еще два министра из правительства Жаира Болсонару дали положительные результаты тестов на коронавирус.

Как сообщает Rueters, министр по вопросам гражданства Оникс Лоренцони и недавно назначенный министр образования Милтон Рибейру объявили о своих диагнозах в социальных сетях.

Лоренцони, близкий соратник президента Болсонару, приписывал относительно легкие симптомы болезни противомалярийному препарату, рекламируемому президентом в социальных сетях и на публичных митингах.

Болсонару, который находится на карантине после диагностирования у него Covid-19, принимает гидроксихлорохин. Президент является ярым сторонником использования противомалярийных препаратов для лечения коронавируса, несмотря на отсутствие убедительных доказательств их эффективности против этой болезни.

Советник Болсонару по национальной безопасности Аугусто Хелено, и министр угольной промышленности и энергетики Бенто Альбукерке также дали положительный результат на коронавирус.

По данным Минздрава в Бразилии от COVID-19 умерло более 80 тыс. человек из более чем 2,1 миллиона зараженных. Эксперты говорят, что истинные цифры в Бразилии намного выше, с учетом того, что в стране отсутствует всеохватывающее тестирования.

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